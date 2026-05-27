BOLZANO, 27 MAG - Tragico incidente in parapendio questa mattina in Alto Adige. Intorno alle 9, due piloti sono decollati dal Monte Tallone Grande (Hohe Ferse), in Val Ridanna, a circa 2.669 metri di altitudine, quando - per cause ancora da accertare - uno dei due è precipitato nel vuoto per un centinaio di metri proprio durante la fase di decollo, riporta il portale news Stol.it. Il compagno di volo, riuscito invece ad atterrare a valle, avrebbe dunque lanciato l'allarme non vedendo arrivare l'amico. L'elisoccorso Pelikan 3 si è levato immediatamente in volo per avviare le ricerche. Una volta individuato l'uomo, purtroppo, il medico d'urgenza non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.
Precipita con il parapendio in Alto Adige e muore
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