Precipita con il parapendio in Alto Adige e muore

BOLZANO, 27 MAG - Tragico incidente in parapendio questa mattina in Alto Adige. Intorno alle 9, due piloti sono decollati dal Monte Tallone Grande (Hohe Ferse), in Val Ridanna, a circa 2.669 metri di altitudine, quando - per cause ancora da accertare - uno dei due è precipitato nel vuoto per un centinaio di metri proprio durante la fase di decollo, riporta il portale news Stol.it. Il compagno di volo, riuscito invece ad atterrare a valle, avrebbe dunque lanciato l'allarme non vedendo arrivare l'amico. L'elisoccorso Pelikan 3 si è levato immediatamente in volo per avviare le ricerche. Una volta individuato l'uomo, purtroppo, il medico d'urgenza non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.