Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Pranzano al Parlamento siciliano e finiscono al pronto soccorso

AA

PALERMO, 09 FEB - Alcune persone, tra cui dipendenti del Parlamento siciliano, sarebbero finite al pronto soccorso dopo avere pranzato oggi alla mensa nella buvette dell'Assemblea regionale. Da quanto apprende l'ANSA da più fonti, subito dopo avere consumato il pasto alcuni avrebbero avuto dei malori e avrebbero fatto ricorso al medico di turno a Palazzo dei Normanni, con presunti sintomi da sindrome sgombroide. Nel menu tra i primi piatti c'erano mezze penne con tonno e finocchietto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PALERMO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario