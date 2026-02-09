Pranzano al Parlamento siciliano e finiscono al pronto soccorso

PALERMO, 09 FEB - Alcune persone, tra cui dipendenti del Parlamento siciliano, sarebbero finite al pronto soccorso dopo avere pranzato oggi alla mensa nella buvette dell'Assemblea regionale. Da quanto apprende l'ANSA da più fonti, subito dopo avere consumato il pasto alcuni avrebbero avuto dei malori e avrebbero fatto ricorso al medico di turno a Palazzo dei Normanni, con presunti sintomi da sindrome sgombroide. Nel menu tra i primi piatti c'erano mezze penne con tonno e finocchietto.