LISBONA, 07 LUG - È uscito in Portogallo un nuovo libro che raccoglie, per la prima volta in edizione critica, i diversi testi di Fernando Pessoa dedicati al giallo, genere di cui il poeta portoghese era un avido lettore. A cura dello studioso italiano Gianluca Miraglia (che oltre a farne una nuova ricostruzione filologica ha anche tradotto i testi in inglese, una delle lingue che Pessoa dominava, grazie agli anni giovanili trascorsi in Sudafrica), il libro si intitola "Sobre a Ficção Policial" (sulla narrativa poliziesca) e raccoglie diverse osservazioni sul genere, a cominciare dai due fondamentali contributi: "Essay on Detective Literature" (risalente al 1906-7) e il più tardo "Detective Story", entrambi mai pubblicati in vita dall'autore. Il volume è la testimonianza di un interesse costante per questo genere letterario, che per Pessoa si tradusse anche in svariati tentativi di scrivere racconti e novelle poliziesche, rimaste tuttavia incompiute. "Il romanzo poliziesco ha offerto a Pessoa una certezza a lungo ricercata", scrive l'argentino Alberto Manguel nella prefazione. "Pessoa sentiva che, nel cosmo materiale, nessuna esperienza è del tutto comprensibile, né ha un posto preciso in una costellazione che immaginiamo coerente. Il mondo è fatto di frammenti, come quelli che lui ha lasciato scarabocchiati e sconnessi".
Portogallo, in libreria gli scritti di Fernando Pessoa dedicati al genere poliziesco
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