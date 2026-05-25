Portavoce Flotilla Puglia, 'preoccupati per i nostri compagni in Libia'

BARI, 25 MAG - Gli attivisti della carovana di terra della Global Sumud Flotilla, tra cui i due italiani Domenico Centrone e Leonarda Alberizia "al momento sono detenuti dall'autorità della Libia est, perché privi di permesso di sicurezza speciale, quindi ritenuti clandestini. Dalle informazioni che abbiamo un giudice deciderà nelle prossime ore per l'espulsione". Lo dichiara Amina Tridente, portavoce Global Sumud Flotilla Puglia. "Siamo preoccupati per i nostri compagni in Libia. L'importante ora è che tutti tornino a casa" dice. Il resto del convoglio, composto da circa 400 persone di diverse nazionalità, tra cui 12 italiani, "è accampato a un chilometro dal check point dove sono stati fermati i dieci compagni di cui abbiamo perso i contatti ieri, in attesa di capire cosa accadrà", conclude.