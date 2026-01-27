Pornhub e YouPorn bloccano i nuovi utenti in Gb dopo legge a tutela minori

LONDRA, 27 GEN - I giganti del porno online YouPorn e Pornhub hanno annunciato che bloccheranno l'accesso ai nuovi utenti nel Regno Unito per proteggere i minorenni dai contenuti espliciti. La decisione delle due società, con sede rispettivamente negli Usa e in Canada, è stata presa in seguito all'entrata in vigore delle restrizioni previste dall'Online Safety Act, la legge a tutela dei minorenni su internet. I colossi del porno online, che fanno riferimento alla conglomerata Aylo, imporranno lo stop ai nuovi utenti britannici a partire dal 2 febbraio. Determinante è stata l'introduzione del riconoscimento dell'età per accedere ai siti, in base a verifiche certificate in modo da escludere gli under 18: misura che nei mesi scorsi aveva causato un crollo delle visite sul web. Secondo il gruppo, gli aggiornamenti all'Online Safety Act "hanno deviato il traffico verso angoli più oscuri e non regolamentati di internet e hanno anche messo a repentaglio la privacy e i dati personali dei cittadini britannici". Aylo, che ha adottato misure simili in Francia e negli Stati Uniti, ha aggiunto in una nota che "gli utenti del Regno Unito che hanno verificato la propria età manterranno l'accesso tramite i loro account esistenti".