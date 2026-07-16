GENOVA, 16 LUG - E' iniziata l'ultima udienza del processo per il crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 e che ha portato 43 vittime. Oggi è attesa la sentenza a carico di 57 imputati. La procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere. La pena più alta, 18 anni e sei mesi, era stata chiesta per l'ex amministratore delegato di Aspi Giovanni Castellucci, che oggi non è in aula. In aula ci sono i difensori degli imputati, moltissimi familiari delle vittime, il procuratore capo Nicola Piacente. Prima della camera di consiglio parlerà ancora un avvocato. La lettura del dispositivo è attesa nel pomeriggio.
Ponte Morandi: iniziata ultima udienza, sentenza nel pomeriggio
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