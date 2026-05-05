Polverigi e Betlemme unite dall'arte, Eco-bandiera collettiva della pace da record

POLVERIGI, 05 MAG - L'Ecobandiera Collettiva della Pace più lunga del mondo. Le creazioni di circa 200 bambini delle scuole dell'infanzia, elementari e medie di Polverigi e Agugliano (Ancona) e dei loro coetanei palestinesi hanno decorato lenzuola bianche riciclate, trasformandole in grandi tele colme di colori, desideri e sogni di pace e fratellanza. I nuovi frammenti, lunghi oltre 15 metri, verranno uniti a una lunga bandiera della pace, portando la monumentale opera d'arte collettiva a superare la lunghezza complessiva di 165 metri. Il progetto "Visioni senza tempo: tra umanità e sogni di speranza con la Eco-Bandiera Collettiva della Pace più lunga del mondo" è stato ideato dall'artista umbra Moira Lena Tassi. Utilizzando lenzuola di recupero la Eco-Bandiera è diventata un'opera d'arte collettiva che oggi coinvolge oltre 2mila bambini partecipanti in tutto il mondo. In seguito (sabato 16 maggio, alle ore 15.30), la piazza del Palazzo comunale di Polverigi ospiterà l'evento per invocare la fratellanza universale. "Questa bandiera nasce dall'innocenza e dalla forza dei più piccoli e delle persone fragili", spiega l'ideatrice: "è un messaggio puro, una verità che vuole arrivare dritta al cuore dei potenti della Terra". L'adesione al progetto internazionale è stata promossa da Nicola Canawati, già sindaco della città palestinese e l'iniziativa è stato abbracciata anche dal sindaco di Polverigi e presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnevali, che ha scelto di sostenerla "per il suo profondo valore civile e per la capacità di tenere vivo il dialogo tra comunità distanti". L'obiettivo è ambizioso: "far crescere questo vessillo senza sosta, affinché i bambini, autentici Ambasciatori di Pace, possano toccare ogni angolo del pianeta con il loro simbolo di un futuro condiviso".