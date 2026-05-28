Poliziotto salva un cucciolo di lupo nel Pistoiese

FIRENZE, 28 MAG - Un cucciolo di lupo è stato salvato da un poliziotto della questura di Firenze mentre stava raggiungendo gli Uffici di via Zara per il suo turno di servizio. Il sovrintendente della polizia di Stato, in servizio presso l'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nei giorni scorsi, si stava recando a lavoro quando, percorrendo via Garibaldi nel comune di Montale, ha notato un animale al centro della strada muoversi in modo anomalo. Il poliziotto si è immediatamente fermato e ha verificato essere un cucciolo di lupo ferito. Ha così bloccato il traffico con la sua auto segnalando il pericolo e proteggendo nel contempo l'animale dal freddo coprendolo con un giubbotto. Il sovrintendente ha poi attivato i protocolli di sicurezza per l'animale e per garantire la sicurezza stradale chiamando immediatamente il numero unico di emergenza. Una volta ricevuto l'ausilio, ha affidato il cucciolo a personale dell'Usl di Firenze specializzato nel recupero. Il poliziotto, in seguito, ha contattato la struttura riuscendo a sapere che il piccolo lupo è riuscito a sopravvivere grazie alle cure che ha ricevuto.