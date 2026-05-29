Polizia ungherese, 'Pride di Budapest si farà, nessun motivo per vietarlo'

BUDAPEST, 29 MAG - Aria nuova in Ungheria anche per i diritti civili. La polizia ungherese ha affermato che non vieterà la parata del Pride in programma il mese prossimo a Budapest, in netto contrasto con quanto accaduto lo scorso anno, quando l'evento era stato vietato dall'ex premier nazionalista Viktor Orbán. "Durante la procedura di notifica per la parata del Pride 2026 e la successiva consultazione di persona con gli organizzatori, non sono emersi motivi per vietare l'assemblea", ha dichiarato la polizia all'Afp in una e-mail.