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Polizia, 'tre morti in una sparatoria a Montreal, anche l'aggressore'

NEW YORK, 22 GIU - E' di tre morti, incluso l'aggressore, il bilancio di una sparatoria avvenuta in un negozio di alimentari a Montreal. Lo riferisce la polizia. L'incidente è avvenuto nell'area di Cote-des-Neiges. "E' con grande tristezza che posso confermare che uno degli agenti è morto", ha detto la polizia, sottolineando che un agente ferito è in gravi condizioni.

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