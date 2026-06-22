NEW YORK, 22 GIU - E' di tre morti, incluso l'aggressore, il bilancio di una sparatoria avvenuta in un negozio di alimentari a Montreal. Lo riferisce la polizia. L'incidente è avvenuto nell'area di Cote-des-Neiges. "E' con grande tristezza che posso confermare che uno degli agenti è morto", ha detto la polizia, sottolineando che un agente ferito è in gravi condizioni.
Polizia, 'tre morti in una sparatoria a Montreal, anche l'aggressore'
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