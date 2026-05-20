Polizia-Crui, accordo per tirocini e orientamento

ROMA, 20 MAG - Dialogo istituzionale tra il sistema universitario e la Polizia di Stato. Collaborazione stabile e strutturata a beneficio dei giovani e della società. Questi i temi al centro dell'accordo quadro sottoscritto da Crui e Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L'intesa, firmata dalla presidente della Conferenza dei rettori, Laura Ramaciotti, e dal capo della Polizia, Vittorio Pisani, rappresenta un passo significativo nel rafforzamento delle relazioni tra due pilastri della vita pubblica del Paese: il sistema universitario e l'istituzione preposta alla tutela della sicurezza e dei diritti dei cittadini. L'accordo si fonda su una visione condivisa della sicurezza come bene pubblico partecipato e sul riconoscimento del ruolo strategico delle università quali luoghi privilegiati di crescita civile, formazione e ricerca. In questo quadro, la collaborazione si inserisce in una prospettiva di dialogo costante tra istituzioni, orientata alla promozione dei valori della cittadinanza attiva e della responsabilità sociale. Dal punto di vista delle finalità, l'accordo mira in particolare ad avvicinare gli studenti universitari al mondo della polizia di Stato promuovendone la conoscenza e la comprensione delle funzioni e delle professionalità, nonché a sostenere percorsi di orientamento e formazione in raccordo con gli atenei. Sul piano operativo, la collaborazione si tradurrà in un ampio spettro di iniziative congiunte: attività di informazione e comunicazione istituzionale, incontri ed eventi, programmi di alta formazione e moduli didattici integrativi con il coinvolgimento di esperti della polizia di Stato, oltre allo sviluppo di progetti di ricerca su temi di interesse comune, anche in ambito scientifico e tecnologico. Particolare rilievo sarà attribuito alla promozione di percorsi di tirocinio, all'attivazione di collaborazioni con le università e allo sviluppo di progetti nel campo della cooperazione internazionale e del rapporto tra sicurezza, società e giovani. L'attuazione delle iniziative sarà accompagnata da un comitato di indirizzo congiunto.