LONDRA, 10 GIU - "Fermate le violenze". È l'appello lanciato da Jon Boutcher, il comandante della polizia dell'Irlanda del Nord dopo i disordini anti-migranti di Belfast nel corso di una conferenza stampa. Boutcher ha sottolineato che "nulla può giustificare" quanto accaduto la notte scorsa - in seguito all'accoltellamento shock di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese - e aggiunto di aver parlato con il premier britannico Keir Starmer delle proteste, definendole un "atto di autolesionismo" nei confronti delle straordinarie comunità dell'Irlanda del Nord.
Polizia Belfast, 'fermate le violenze, nulla giustifica quanto accaduto'
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