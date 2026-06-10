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Polizia Belfast, 'fermate le violenze, nulla giustifica quanto accaduto'

LONDRA, 10 GIU - "Fermate le violenze". È l'appello lanciato da Jon Boutcher, il comandante della polizia dell'Irlanda del Nord dopo i disordini anti-migranti di Belfast nel corso di una conferenza stampa. Boutcher ha sottolineato che "nulla può giustificare" quanto accaduto la notte scorsa - in seguito all'accoltellamento shock di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese - e aggiunto di aver parlato con il premier britannico Keir Starmer delle proteste, definendole un "atto di autolesionismo" nei confronti delle straordinarie comunità dell'Irlanda del Nord.

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