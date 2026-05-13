Politico ricercato dalla Cpi si rifugia nel Senato filippino, spari

MANILA, 13 MAG - Diversi colpi di arma da fuoco sono stati uditi all'interno del Senato filippino, dove un senatore ricercato dalla Corte penale internazionale ha cercato rifugio. Il suono di almeno cinque spari ha costretto i giornalisti a fuggire in cerca di riparo, pochi minuti dopo che soldati con fucili ed equipaggiamento protettivo erano saliti sulle scale dell'edificio. Il senatore Ronald Dela Rosa, ex responsabile della guerra alla droga dell'ex presidente Rodrigo Duterte (già in carcere all'Aja), si è barricato nell'edificio da lunedì e ha esortato i militari a interrompere i tentativi di arresto e di trasferimento nei Paesi Bassi dove deve essere processato per crimini contro l'umanità.