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Pm inviano atti a Pg Milano per sollecitare revisione processo Stasi

MILANO, 07 MAG - La Procura di Pavia, dopo aver chiuso l'inchiesta su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi con la notifica dell'avviso di conclusione indagini, trasmetterà alla Procura generale di Milano, come preannunciato, le carte degli accertamenti effettuati in poco più di un anno per sollecitare una richiesta di revisione del processo che si è chiuso nel 2015 con la condanna a 16 anni per Alberto Stasi.

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