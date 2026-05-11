Pm, in un audio Sempio sembra svelare orario in cui entrò per uccidere

MILANO, 11 MAG - Dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017 la Procura di Pavia, nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco chiuse nei giorni scorsi, arrivano a sostenere anche che Andrea Sempio in uno dei suoi soliloqui "sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio". Nelle trascrizioni dell'audio dell'8 febbraio 2017 si legge che il 38enne dice: "E' successo qualcosa quel giorno (...) era sempre lì a casa (...) però cazzo (...) alle nove e mezza".