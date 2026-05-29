Pm, 'caporalato su operai che stanno costruendo consolato Usa a Milano'

MILANO, 29 MAG - Il pm di Milano Paolo Storari ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per caporalato per il colosso americano delle costruzioni 'Caddell Construction' perché avrebbe sfruttato il lavoro, anche con paghe sotto la soglia della povertà, di operai indiani reclutati da un'altra società indiana "a cui veniva corrisposta", tra l'altro, da parte degli stessi "lavoratori reclutati la somma di circa 500.000 rupie", una sorta di 'pizzo' per lavorare. Lavoratori che, poi, "venivano fatti arrivare, attraverso distacco, in Italia per la realizzazione del Consolato americano a Milano" di piazzale Accursio.