Pm Caltanissetta, indagine mafia-appalti concausa strage Borsellino

PALERMO, 14 APR - "Abbiamo concreti, plurimi e univoci elementi per dire che la gestione del procedimento mafia-appalti sia stata una sicura concausa della strage di Via D'Amelio e forse in misura leggermente minore di quella di Capaci". Lo ha detto alla commissione Antimafia il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca.