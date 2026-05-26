Pm apre fascicolo dopo denuncia di Stefania Cappa contro legale di Stasi

MILANO, 26 MAG - La Procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo a modello 45, al momento senza ipotesi di reato né indagati, dopo la denuncia di Stefania Cappa nei confronti dell'avvocato Antonio De Rensis, uno dei legali di Alberto Stasi, dell'inviato del programma "Le Iene" Alessandro De Giuseppe e dell'ex maresciallo dei carabinieri di Pavia Francesco Marchetto. Querela in cui i legali della cugina di Chiara Poggi, mai indagata nel caso del delitto di Garlasco, hanno ipotizzato nei confronti dei tre, a vario titolo, i reati di "istigazione a delinquere nelle forme della diffamazione e della calunnia e diffamazione aggravata". Quello che deriva dall'ultima denuncia presentata da una delle gemelle è solo uno dei 79 fascicoli allo stato sul tavolo del pm Antonio Pansa della Procura e scaturiti da denunce e querele non solo delle sorelle Cappa e dei loro familiari, ma anche della famiglia Poggi contro youtuber, giornalisti, blogger e non solo, per reati che vanno dalla diffamazione fino allo stalking. Al momento, gran parte dei fascicoli sono a modello 44, ossia con reati contestati ma senza iscrizioni di nomi. Tuttavia, ben presto, proprio a seguito delle denunce, saranno formalizzate anche le iscrizioni degli indagati. E anche i fascicoli complessivi potrebbero aumentare di qualche decina. Anche quello sull'ultima denuncia di Stefania Cappa porterà a breve alle iscrizioni, anche dovute e a garanzia dopo la querela, ma saranno gli inquirenti a valutare quali reati contestare ai denunciati. "Sarà la magistratura di Milano - aveva spiegato l'avvocato Antonio Marino, uno dei legali della famiglia Cappa - a certificare o meno la violazione di doveri professionali e/o deontologici da parte di chi ha preso parte, a vario titolo, a questa martellante campagna denigratoria".