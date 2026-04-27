Pizzaballa, dolore è di tutti ma c'è chi occupa e chi è occupato

CITTÀ DEL VATICANO, 27 APR - Il dolore attraversa tutta la Terra Santa ma le situazioni "non sono tutte identiche". Non si può "stilare una graduatoria della sofferenza" ma "esiste una differenza tra chi esercita il potere e chi lo subisce, tra chi governa e chi è governato, tra chi possiede le armi e chi ne è minacciato, tra chi occupa e chi è occupato". Lo scrive il cardinale di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, in una lettera pastorale ai fedeli della sua diocesi sottolineando che "le responsabilità sono diverse. Riconoscere questa differenza è un atto di rispetto verso la giustizia e la verità". Serve "guarigione dall'odio e dalla memoria tossica".