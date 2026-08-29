ROMA, 29 AGO - Un istituto olandese per la tossicodipendenza e la salute mentale ha lanciato un "allarme rosso" ai consumatori riguardo a pillole di ecstasy potenzialmente letali che riproducono l'immagine del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo riporta la Bbc. L'Istituto Trimbos di Utrecht, che ha diffuso le immagini delle pillole che riproducono il volto del tycoon su un lato e le parole "Trump" e "Nl" sull'altro, ha dichiarato che diverse ne sono state consegnate ai centri di analisi ad agosto contenenti una quantità "molto elevata" della sostanza chimica Pmma, sostanza simile all'Msma, il principio attivo delle pillole di ecstasy che possono causare nausea, aumento della frequenza cardiaca e convulsioni ore dopo l'ingestione. "Non assumete queste pillole in nessuna circostanza", ha avvertito l'istituto, sottolineando che la droga potrebbe causare "surriscaldamento con conseguenze potenzialmente fatali". Non è la prima volta che i tratti del viso di Donald Trump sembrano essere stati usati come ispirazione per la forma delle pillole di ecstasy. Nel 2017, la polizia tedesca ha confiscato circa 5.000 pastiglie di ecstasy color carota a forma di testa del presidente degli Stati Uniti, che si riteneva fossero state pubblicizzate su internet con lo slogan "Trump rende di nuovo grandiose le feste".
Pillole di ecstasy con la faccia di Trump, istituto olandese lancia allarme
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