Pigi in viaggio per l'Italia, la mascotte della Pigiama Run incontra i bambini malati

ROMA, 23 LUG - Torna venerdì 18 settembre la Pigiama Run, la corsa e camminata non competitiva che ogni anno accende il mese del Gold Ribbon, dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici. Ideata da LILT Milano nel 2019 e diventata un evento nazionale con la partecipazione di tante LILT provinciali, l'iniziativa arriva quest'anno alla settima edizione con oltre 35 città italiane. Propone due modalità di partecipazione: in presenza, nelle città aderenti, oppure 'Anywhere', correndo o camminando in autonomia da qualsiasi luogo d'Italia. Le donazioni sostengono servizi di continuità per i piccoli pazienti oncologici e le loro famiglie: dai trasporti solidali verso i centri di cura al supporto psicologico, dall'accoglienza abitativa ai percorsi di sport therapy in reparto. La grande novità del 2026 è PIGI, la mascotte ufficiale della Pigiama Run, pensata per raccontare il senso più profondo dell'evento: indossare un pigiama per una sera, per sentirsi vicini a chi è costretto a farlo ogni giorno in un letto d'ospedale. Per festeggiare il suo primo anno di vita, PIGI attraversa l'Italia da Sud a Nord, da Palermo a Milano, nel tour 'Road to Pigiama Run': un viaggio che dura da luglio a metà settembre e che, tappa dopo tappa, racconta i progetti sostenuti dall'evento e dà voce ai beneficiari dei progetti sul territorio. La Pigiama Run è realizzata grazie al supporto del main partner Esselunga e dei partner nazionali Dual, S.C. Johnson e Columbus Group. In queste prime settimane di viaggio, PIGI ha scoperto quattro modi diversi in cui la solidarietà può cambiare la vita di un bambino e della sua famiglia. A Palermo sono le famiglie a raccontare cosa significhi non dover più affrontare da sole i viaggi verso le cure non disponibili sul territorio, come dimostra la storia della piccola Gaia, oggi guarita. A Terni i fondi si trasformano in tre progetti diversi che si intrecciano per restituire serenità ai bambini e alle loro famiglie, dal sostegno economico agli spazi ospedalieri ripensati per non fare più paura. A Pescara un campus in montagna ha permesso agli adolescenti guariti di ritrovare la normalità e la socialità sospese dalla malattia. E ad Aosta, il progetto nato in memoria della piccola Giulia continua a sostenere altre famiglie valdostane, in un gesto d'amore che si rinnova ogni giorno. Storie diverse, un unico filo conduttore: nessuna famiglia deve affrontare da sola la malattia di un figlio. Prima tappa del tour è Palermo, dove la Pigiama Run è giunta alla sesta edizione, quest'anno ambientata sul suggestivo scenario del lungomare. I fondi raccolti in città sostengono il reparto di oncoematologia pediatrica dell'ARNAS Civico di Palermo, diretto dal dott. Paolo D'Angelo. Le donazioni sostengono le spese di viaggio e trasferimento per i piccoli pazienti e i loro caregiver: non tutte le terapie d'avanguardia sono infatti disponibili sul territorio, e molte famiglie non riuscirebbero altrimenti a sostenere i costi di spostamenti continui per curare i propri figli. A raccontare cosa significhi questo aiuto è, con il cuore pieno di gratitudine, la mamma di Gaia, guarita da due anni da un tumore. Grazie ai fondi raccolti da LILT Palermo con la Pigiama Run, la famiglia ha potuto affrontare i frequenti viaggi verso Padova, necessari per le sessioni di brachiterapia non disponibili a Palermo. Il viaggio prosegue in Umbria, dove LILT Terni lavora fianco a fianco con l'Ospedale Santa Maria per sostenere i piccoli pazienti oncologici e le loro famiglie. I fondi della Pigiama Run finanziano tre progetti che convergono verso lo stesso obiettivo: dare alle famiglie ciò di cui hanno bisogno, e ai bambini la possibilità di vivere questa esperienza con maggiore serenità, come spiega la presidente Luigia Chirico. Il primo è un contributo economico alle famiglie, assegnato ogni anno tramite bando. Il secondo sostiene l'Associazione 'I Pagliacci', che accompagna con il gioco i piccoli pazienti in ospedale e dopo il rientro a casa. Il terzo riqualifica l'ambulatorio di Prehabilitation Pediatrica, dove i bambini vengono valutati e sedati prima degli interventi: su richiesta degli stessi anestesisti, che ogni giorno ne vedono la paura negli occhi, gli spazi diventeranno un 'paese fantastico', con nuvole dipinte, animali fantastici alle pareti e un televisore per distrarre i più piccoli durante l'attesa. Da Terni il tour raggiunge Pescara, dove i fondi della Pigiama Run sono destinati al reparto di oncoematologia pediatrica del Presidio Ospedaliero della città. Nel 2025 la raccolta promossa dalla LILT di Pescara ha permesso di finanziare un campus in montagna dedicato agli adolescenti in remissione dalle cure oncologiche: un'esperienza di reinserimento e socializzazione, vissuta insieme all'équipe di medici e psicologi che li ha seguiti durante la malattia. Dopo mesi segnati da terapie, ricoveri e isolamento dai coetanei, i ragazzi hanno potuto ritrovarsi tra pari e riscoprire insieme quella normalità che la malattia aveva interrotto. Il tour di luglio si conclude, prima della pausa estiva, ad Aosta, dove la Pigiama Run sostiene il progetto continuativo 'LILT con Giulia è Amore!', dedicato alle famiglie residenti in Valle d'Aosta con bambini e ragazzi in cura oncologica presso i centri specializzati, tra cui l'Ospedale Regina Margherita di Torino e l'Ospedale Gaslini di Genova. Il progetto è nato nel 2024 in memoria di Giulia, una bimba valdostana che la malattia ha portato via troppo presto. Il suo nome vive oggi nell'aiuto concreto che LILT Valle d'Aosta offre ad altre famiglie che affrontano lo stesso percorso: sostegno economico e logistico per chi è costretto a trasferirsi per le cure, supporto psicologico per genitori e familiari, e assistenza amministrativa nella gestione delle pratiche burocratiche legate alla malattia. Dopo la pausa estiva, il viaggio di PIGI riprenderà a settembre, alla scoperta di altri progetti a favore dei piccoli pazienti oncologici e delle loro famiglie, in un cammino di avvicinamento al grande giorno della Pigiama Run. Si può seguire la Road to Pigiama Run tappa dopo tappa sul canale Instagram @pigiamarun.
Pigi in viaggio per l'Italia, la mascotte della Pigiama Run incontra i bambini malati
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