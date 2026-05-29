Piemonte anticipa di un mese le misure a tutela dei lavoratori all'aperto

TORINO, 29 MAG - Il Piemonte anticipa di un mese il provvedimento regionale che introduce misure straordinarie a tutela dei lavoratori all'aperto. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Federico Riboldi hanno firmato la relativa ordinanza, che introduce misure in linea con quelle già adottate nel 2024 e nel 2025 per tutelare i lavoratori più esposti al rischio derivante dalle alte temperature. Il provvedimento i settori agricolo, florovivaistico, edile, della logistica compresi i rider, e delle cave. E in ogni caso tutti i lavoratori esposti a intenso sforzo fisico e prolungata esposizione al sole. "A fronte delle temperature straordinarie di questi giorni - spiega Cirio, insieme a Riboldi - la Regione Piemonte anticipa di un mese l'entrata in vigore dell'ordinanza che da due anni scatta in estate per proteggere i lavoratori più esposti dalle ondate di calore. Nei prossimi giorni le temperature dovrebbero abbassarsi, ma sappiamo che il caldo estremo non rappresenta più un fenomeno occasionale, ma una condizione spesso improvvisa con cui dobbiamo confrontarci sempre più frequentemente. Abbiamo firmato l'ordinanza in modo da essere pronti in caso di caldo anomalo, per tutelare i lavoratori, favorendo al tempo stesso una corretta organizzazione delle attività produttive".