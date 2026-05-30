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Picchia violentemente la moglie durante lite, donna è gravissima

CATANIA, 30 MAG - Tentato femminicidio nella notte nella frazione Belsito di Misterbianco dove un 53enne, al culmine di una lite, ha aggredito la moglie, di 49 anni, ferendola gravemente. Soccorsa, la donna è stata portata in codice rosso all'ospedale Garibaldi Centro dove è ricoverata con la prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato per tentato femminicidio dai carabinieri della Tenenza di Misterbianco e del nucleo Radiomobile.

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