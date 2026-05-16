Picchia la compagna davanti al Commissariato di Gela, arrestato

PALERMO, 16 MAG - Si presenta, con la compagna, al Commissariato di Gela per adempiere all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e all'uscita picchia violentemente la donna, che non voleva seguirlo, scaraventandola a terra e poi afferrandola per i capelli e sbattendole la testa al suolo. L'uomo, 42 anni, è stato bloccato da agenti di polizia ed arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti e lesioni personali. La vittima è stata condotta in ospedale per ferite al volto. La donna, dopo le medicazioni, ha sporto formale denuncia nei confronti dell'uomo, che voleva lasciare, ma aveva paura di lui, affermando di essere stata anche "segregata in casa e violentata". Per questo il 42enne è stato denunciato alla Procura di Gela per sequestro di persona e violenza sessuale. Il Gip ha convalidato l'arresto e disposto per l'indagato la misura cautelare dei domiciliari con l'uso braccialetto elettronico. La donna è stata collocata in una comunità protetta.