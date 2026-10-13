BRESCIA, 13 OTT - La Corte d'appello di Brescia ha respinto la richiesta della Procura generale di arrestare Marco Toffaloni, condannato a 30 anni per la strage di piazza della Loggia del 28 maggio 1974. Per i giudici non ci sono elementi sufficienti a dimostrare un pericolo concreto e attuale di fuga dell'uomo, che vive in Svizzera, ha cittadinanza elvetica e ha impugnato in Cassazione la condanna.
Piazza Loggia, no all'arresto per Toffaloni, 'nessun pericolo di fuga'
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