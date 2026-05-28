Piazza della Loggia, commemorazione dopo 52 anni a processo ancora in corso

BRESCIA, 28 MAG - Con gli otto rintocchi della campane in Piazza Loggia, tanti quante le vittime, alle 10.12 sono iniziate le commemorazioni a Brescia per la Strage del 28 maggio 1974 di matrice neofascista. Una giornata - scandita da interventi istituzionali anticipati dalla messa al cimitero Vantiniano dove sono presenti le tombe delle vittime - che arriva nel pieno del processo in corso davanti alla Corte d'Assise di Brescia a carico di Roberto Zorzi, veronese oggi cittadino americano, ritenuto uno degli esecutori materiali dell'attentato insieme a Marco Toffaloni, minorenne all'epoca oggi cittadino svizzero, condannato a 30 anni in primo grado e in appello.