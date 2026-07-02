SIENA, 02 LUG - Il Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano è stato rinviato a domani, venerdì 3 luglio. Stamani a causa della pioggia era stata annullata la 'Provaccia' per le condizioni di inagibilità della pista di tufo in piazza del Campo. Corteo storico e Carriera si terranno, ancora meteo permettendo, con i medesimi orari, nella giornata di domani, venerdì 3 luglio.
Piazza del Campo inagibile, il Palio di Siena rinviato a domani
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiSIENA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...