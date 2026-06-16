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Piantedosi, sgomberato centro anarchico a Roma

ROMA, 16 GIU - "Sgomberato a Roma dalla Polizia il centro anarchico 'Bencivenga Occupato', utilizzato come base logistica da alcuni dei soggetti arrestati nell'ambito dell'operazione che oggi ha permesso di sgominare una rete eversiva di matrice anarchica, attiva su tutto il territorio nazionale". Così su X il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Nel corso delle perquisizioni all'interno dell'immobile, occupato dal 2001, è stato ritrovato numeroso materiale che sarà oggetto di approfondimento da parte degli investigatori - aggiunge -. Sono ora in corso le attività per la messa in sicurezza dello stabile e la riconsegna al Comune di Roma".

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