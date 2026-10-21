MILANO, 21 OTT - Quello accaduto a Milano nel fine settimana con violenze e saccheggi da parte di giovanissimi è "un fenomeno nuovo e complesso che va affrontato in modo nuovo". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi al termine del Comitato per l'ordine pubblico in prefettura a Milano. Piantedosi ha spiegato che in vista di sabato è fondamentale la prevenzione da parte delle Forze dell'ordine, "prevenzione che è già in atto".
Piantedosi, a Milano fenomeno complesso da affrontare in modo nuovo
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