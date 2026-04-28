Piantedosi, 25 aprile a Milano fatti gravi, bandiera Israele diversivo

MILANO, 28 APR - Per quanto successo al corteo del 25 aprile a Milano alla Brigata ebraica "trovo grave che non si parta dalla denuncia secca" dell'accaduto "ma si facciano manovre diversive" parlando per esempio della presenza delle bandiere di Israele. Lo ha spiegato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi durante un dialogo con la senatrice a vita Liliana Segre al Memoriale della Shoah di Milano. "Non si capisce - ha spiegato - perché non potevano portare ciò che era simbolo di una gloriosa partecipazione della Brigata ebraica alla lotta di Liberazione". Anche "quella di prendersela con la gestione dell'ordine pubblico della Questura" è una manovra diversiva, secondo Piantedosi, che condanna in maniera "netta" quanto accaduto che "mi preoccupa molto. Dobbiamo fare mente locale su cosa si può fare" anche in vista del prossimo anno.