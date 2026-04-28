Pg Milano, sul caso Minetti attivata con massima urgenza anche l'Interpol

ROMA, 28 APR - "Di concerto con il procuratore generale siamo già attivati per le verifiche, dalle forze nostre di polizia a quelle dell'Interpol, con massima urgenza. Andremo avanti finché non troviamo tutti gli elementi, positivi o negativi. Ripeteremo accertamenti anche in Italia sull'autenticità di documenti sanitari ed altro. Tutte le circostanze sono oggetto di accertamento: dalle modalità di adozione all'estero alla morte del legale della madre biologica del bimbo. Se incontreremo ostacoli faremo un passo successivo per una rogatoria". Così all'ANSA il sostituto procuratore della Corte d'Appello di Milano, Gaetano Brusa sul caso Minetti.