Pg Milano, 'su caso Minetti accertamenti urgenti su fatti gravissimi'

MILANO, 28 APR - La Procura Generale di Milano ha fatto partire "accertamenti" attraverso l'Interpol "a tutto campo e con urgenza" sul caso Minetti "su fatti indicati gravissimi", quelli riportati dall'inchiesta giornalista de Il Fatto Quotidiano. I magistrati vogliono avere informazioni e documenti anche dall'estero, come dall'Uruguay, "su tutte le persone" di cui si parla, anche la stessa ex igienista dentale e il compagno Giuseppe Cipriani, oltre alla documentazione del Tribunale uruguayano sulla causa per il minore. Lo hanno spiegato la Pg Francesca Nanni e il sostituto pg Brusa. Al termine delle verifiche invieranno un parere al Ministero. "Abbiamo agito sulla base della delega del Ministero, delega classica attivata in casi simili. Non ci interessa ciò che dicono di noi, abbiamo la nostra coscienza e sappiamo cosa fare e abbiamo fatto gli accertamenti - spiega ancora Nanni -. Il Ministero li ha ritenuti idonei per il proprio parere e la Presidenza della Repubblica li ha ritenuti sufficienti. Ora l'interesse di tutti è chiarire i fatti indicati".