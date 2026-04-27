Pg caso Minetti, chiesto al ministero via libera per nuove indagini

ROMA, 27 APR - "Abbiamo avanzato la richiesta, come Procura generale, e siamo in attesa del ministero della Giustizia, di ricevere l'autorizzazione a svolgere ulteriori accertamenti sulla base di quanto sta emergendo". Così all'ANSA il sostituto procuratore della Corte d'Appello di Milano, Gaetano Brusa, in merito al caso della grazia a Nicole Minetti e alla luce delle recenti notizie di stampa.