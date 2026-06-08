Pezeshkian, l'Iran non abbandona nè i negoziati nè il campo di battaglia

ROMA, 08 GIU - Il presidente Masoud Pezeshkian ha affermato che l'Iran non ha abbandonato né il campo di battaglia né il tavolo dei negoziati. "Difenderemo con forza i diritti della nazione e non ci tireremo indietro di fronte ad alcuna minaccia", ha scritto Pezeshkian su X. Pezeshkian ha descritto la diplomazia e la difesa come "i due pilastri del potere nazionale" e ha affermato che l'Iran rimane impegnato su entrambi i fronti.