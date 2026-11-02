ROMA, 02 NOV - Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato oggi che la Guida Suprema, Mojtaba Khamenei, ha concesso al governo "determinati poteri" in merito ai colloqui di pace con Washington. Lo riportano i media statali iraniani e Iran International.
Pezeshkian, 'da Khamenei alcuni poteri al governo per trattare con gli Usa'
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