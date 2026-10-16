BOGOTÀ, 16 OTT - L'ex presidente colombiano Gustavo Petro è stato eletto all'unanimità alla guida del Pacto Histórico, principale formazione della sinistra di opposizione, e ha rilanciato l'ipotesi di uno sciopero nazionale contro il governo del presidente Abelardo de la Espriella. La nomina è stata approvata ieri durante una riunione del coordinamento nazionale provvisorio del movimento. In un comunicato, il Pacto Histórico ha riferito che Petro ha invitato ad approfondire la protesta sociale, a procedere verso uno sciopero nazionale e a rafforzare il potere costituente del popolo. La formazione ha inoltre annunciato un "Patto per la vita", iniziativa volta a difendere la democrazia, la pace, le libertà e i diritti sociali, nell'ambito di una strategia che combina mobilitazione, rafforzamento elettorale e definizione di un programma politico in vista delle amministrative del 2027. Anche il senatore ed ex candidato presidenziale Iván Cepeda ha evocato la possibilità di uno sciopero generale se il governo manterrà la propria linea sulle proteste. Le manifestazioni del 14 ottobre, secondo Cepeda, hanno coinvolto cittadini e organizzazioni sociali in un centinaio di città e comuni. De la Espriella ha invece definito i manifestanti una "piccola minoranza" intenzionata a paralizzare il Paese.
Petro alla guida del Pacto Histórico in Colombia, ipotesi di nuovo sciopero nazionale
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