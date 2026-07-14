LIMA, 13 LUG - L'ex presidente peruviano Alejandro Toledo ha presentato una richiesta di grazia presidenziale per motivi umanitari al capo dello Stato José María Balcázar e alla Commissione per le grazie presidenziali, chiedendo di poter ottenere la libertà. Attraverso il suo legale Carlos Torres Caro, Toledo sostiene che le sue condizioni di salute si sono gravemente deteriorate durante la detenzione e che i procedimenti penali a suo carico hanno superato i termini ragionevoli previsti dalla legge. In una dichiarazione allegata all'istanza, l'ex presidente, 81 anni, afferma di essere a rischio di infarto o ictus e chiede di poter trascorrere "gli ultimi giorni con dignità". La difesa richiama inoltre il diritto di grazia previsto dalla Costituzione e sostiene che Toledo non abbia ancora una sentenza definitiva in alcuni procedimenti. L'avvocato ha sollecitato una decisione rapida da parte dell'esecutivo.
Perù, Toledo chiede la grazia presidenziale per motivi umanitari
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