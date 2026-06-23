LIMA, 22 GIU - Il candidato di sinistra Roberto Sánchez ha chiesto al Giurì Nazionale delle Elezioni di annullare i voti dei cittadini peruviani registrati in 119 uffici consolari. Con lo spoglio al 99,71%, la candidata di destra Keiko Fujimori è in vantaggio col 50,11% contro il 49,88% dell'avversario, per una differenza di 40.600 preferenze. Escludendo i suffragi internazionali, tuttavia, il risultato si ribalterebbe consegnando la vittoria a Sánchez con un margine di 40.793 schede. Il ricorso si basa sulla presunta alterazione delle procedure di invio del materiale elettorale, decisa dal ministero degli Esteri per il ballottaggio. Secondo l'accusa, abbandonando la digitalizzazione a favore del trasporto fisico dei documenti, la catena di custodia sarebbe stata compromessa. "Abbiamo presentato la richiesta poiché la procedura elettorale è stata gravemente colpita dalle modifiche introdotte su richiesta del Potere Esecutivo", ha affermato Sánchez in una dichiarazione pubblica. È stata inoltre depositata una denuncia costituzionale contro il ministro Carlos Pareja per violazione della neutralità e della legalità statale. Il candidato illustrerà i dettagli dell'azione legale in una conferenza stampa fissata nella capitale per il 23 giugno.
Perù, Sánchez chiede di annullare i voti esteri
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiLIMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...