Perù, Sánchez apre a Trump,'con gli Usa rapporti rispettosi'

LIMA, 05 GIU - Il candidato della sinistra alla presidenza del Perù, Roberto Sánchez, ha dichiarato di voler mantenere relazioni "rispettose" con gli Stati Uniti e con Donald Trump, a due giorni dal ballottaggio di domenica 7 giugno, nel quale sfiderà Keiko Fujimori in una competizione che si preannuncia estremamente combattuta. In una conferenza stampa con i media, locali e internazionali, Sánchez ha sottolineato l'importanza di preservare e rafforzare i rapporti bilaterali tra Lima e Washington indipendentemente dalle differenze politiche. "Il buon vicinato, relazioni rispettose tra le nazioni e il rafforzamento dei nostri legami politici, culturali e commerciali devono essere sempre una priorità", ha affermato Sánchez, precisando che anche le relazioni tra Perù e Stati Uniti devono seguire questo principio. Le dichiarazioni rappresentano un segnale di apertura verso Washington alla vigilia del secondo turno delle elezioni presidenziali, in cui Sánchez punta a rassicurare i partner internazionali sulla continuità delle relazioni diplomatiche e commerciali del Paese.