LIMA, 21 LUG - La presidente eletta del Perù, Keiko Fujimori, ha avviato colloqui con i rappresentanti del governo messicano di Claudia Sheinbaum. Lo ha confermato il ministro degli Esteri uscente, Carlos Pareja, spiegando che il dialogo potrebbe agevolare la concessione di un salvacondotto per l'ex premier Betssy Chávez, condannata a 11 anni e cinque mesi per il tentato colpo di Stato di Pedro Castillo. I rapporti diplomatici tra Lima e Città del Messico sono interrotti dal novembre 2025, dopo la decisione messicana di concedere asilo politico a Chávez. Pareja ha espresso ottimismo per il futuro: "Speriamo che con il prossimo governo si possa riprendere e aprire questo canale di relazione, perché ci risulta che il Messico sia molto interessato ad avere un'apertura diplomatica verso il Perù". Durante l'incontro si è discusso anche della necessità di ripristinare i legami con il Venezuela. A tale proposito, il ministro ha sottolineato l'urgenza di tutelare i cittadini all'estero: "La cosa più importante è riprendere le relazioni consolari", ha dichiarato Pareja, ricordando che "abbiamo migliaia di peruviani che ora non sono assistiti".
Perù-Messico, Fujimori tratta per riaprire i rapporti
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