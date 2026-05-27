Perù al voto, sicurezza e crisi agricola dominano l'ultimo duello tv

LIMA, 27 MAG - Il Perù arriva all'ultimo dibattito presidenziale del 31 maggio in un clima segnato da emergenza sociale, blocchi stradali e crescente insicurezza. I candidati Keiko Fujimori e Roberto Sánchez si confronteranno domenica, mentre nove regioni del Paese sono paralizzate dallo sciopero agricolo indetto da Conveagro. Gli agricoltori chiedono lo stato d'emergenza per il settore, stop alle importazioni di riso e misure contro l'aumento dei costi di fertilizzanti e carburanti. Alla protesta del comparto agricolo si aggiunge la mobilitazione dei trasportatori, che minacciano uno sciopero nazionale dal 2 giugno contro estorsioni e omicidi legati alla criminalità organizzata. In diverse città del Paese autisti di taxi, moto-taxi e autobus denunciano richieste quotidiane di "pizzo" da parte delle bande criminali. Il confronto televisivo di domenica rappresenta così l'ultima occasione per i due candidati di presentare proposte concrete su sicurezza pubblica, controllo delle estorsioni e rilancio del settore agricolo, temi che dominano la campagna elettorale a pochi giorni dal voto del 7 giugno.