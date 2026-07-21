NEW YORK, 21 LUG - Il Pentagono è a corto di fondi e il ministro della Difesa Pete Hegsteh si rivolgerà nelle prossime ore al Congresso per affrontare il nodo, che sta diventando sempre più pressante con la guerra in Iran. Secondo quanto riportato dal Washington Post, la carenza di risorse sta spingendo il Pentagono a limitare le attività di addestramento e manutenzione. La Casa Bianca ha chiesto 67 miliardi di dollari per aiutare a coprire i costi della guerra in Iran, ma al Congresso è stallo e i tempi stringono. Giovedì infatti i deputati lasceranno la Camera per un mese per lo stop delle vacanze estive e quindi la richiesta, se non approvata rapidamente, potrebbe restare bloccata per settimane.
'Pentagono a corto di fondi con la guerra in Iran, Hegseth al Congresso'
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