PECHINO, 27 AGO - Quasi 100 cittadini cinesi risultano dispersi in Nepal dopo le gravi inondazioni nella regione di confine. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian. "Nell'area colpita dal disastro, sul lato nepalese, il numero dei cittadini cinesi dispersi è vicino a 100", ha detto Lin, aggiungendo che l'ambasciata cinese in Nepal sta "cercando ulteriori verifiche" presso le autorità nepalesi. Le autorità cinesi avevano riferito che 558 persone, tra cui 260 stranieri, risultavano disperse al confine tra Tibet e Nepal.
Pechino, dispersi quasi 100 cittadini cinesi dopo le inondazioni in Nepal
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