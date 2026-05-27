Pd, appello a Fontana sulla legge elettorale, rinviare l'approdo in Aula

ROMA, 27 MAG - "La forzatura sulla legge elettorale si consuma sul testo e sui tempi. Non si tratta di un semplice intervento correttivo: l'impianto normativo è stato completamente ridisegnato. La scelta di portare il provvedimento in Aula già il 26 rischia di comprimere in modo significativo il lavoro parlamentare e di impedire un esame approfondito e trasparente. Per questo avevamo chiesto nella capigruppo di oggi di garantire tempi adeguati per l'approdo in aula. Mi rivolgo di nuovo al presidente Fontana per rinnovare questa richiesta e garantire il rispetto delle prerogative delle opposizioni e delle regole di un confronto parlamentare serio e completo". Così la capogruppo dei deputati Pd Chiara Braga.