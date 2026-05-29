Passaggio di consegne a Venezia, Venturini si insedia a Ca' Farsetti

VENEZIA, 29 MAG - Il nuovo sindaco di Venezia Simone Venturini si è insediato in Comune, dopo il passaggio di consegne con il predecessore Luigi Brugnaro nella sede municipale di Ca' Farsetti. "Oggi mi accingo a servire la mia città", ha detto il neosindaco, indossando per la prima volta la fascia tricolore. "Questa scelta l'ho fatta per amore della città in cui vivo, in cui sono nato e che dovrò amministrare per i prossimi cinque anni. Sento il peso delle aspettative che i veneziani mi hanno consegnato in maniera così netta e definita", ha aggiunto, sottolineando che subito dopo la cerimonia avrebbe preso parte a una riunione operativa "per entrare nei grandi temi della città" già da subito. "Vorrò essere il sindaco di tutti - ha concluso -, di chi mi ha votato e di chi non mi ha votato. E garantisco l'impegno a tenere fede alle aspettative che ho ricevuto con questo voto". Brugnaro, oltre alla fascia tricolore, gli ha consegnato "simbolicamente" anche la fascia della Citta Metropolitana e un leone di vetro di Venezia. "È l'ultimo momento in cui porto la fascia", ha detto subito prima di togliersela e passarla a Venturini. "Sono molto felice di donarla a Simone, che credo sia il miglior sindaco che la città può avere. Sarà un gran sindaco. Ai dirigenti del Comune dico: continuate come avete fatto fino ad ora con tanto lavoro è tanta competenza".