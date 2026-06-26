ROMA, 26 GIU - Le Guardie Rivoluzionarie iraniane affermano che l'attacco statunitense all'isola di Sirik "non resterà impunito", sostenendo che le loro forze navali e aeree hanno "neutralizzato" l'attacco. Hanno avvertito che qualsiasi ulteriore "follia" incontrerà una "dura risposta". Lo scrive Al-Jazeera. La "risposta" minacciata dai pasdaran "infrangerà le illusioni degli aggressori nella regione", sarà "rapida e decisa" e arriverà "nel momento e nel luogo che riterremo opportuni".
Pasdaran, 'attacco Usa respinto, non resterà impunito
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