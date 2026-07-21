ROMA, 21 LUG - Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrein. "In risposta all'aggressione e all'attacco perpetrati dall'esercito statunitense contro le strutture civili e in costruzione di Darkhovin, i caccia dell'Irgc hanno attaccato e distrutto l'infrastruttura data center della società americana Amazon in Bahrein", hanno dichiarato i pasdaran in un comunicato rilanciato dall'agenzia Fars.
Pasdaran, 'abbiamo distrutto un data center di Amazon in Bahrein'
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