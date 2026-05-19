Partita Smile, la prima missione spaziale congiunta Europa-Cina

KOUROU, 19 MAG - E' partita Smile, la prima missione spaziale congiunta Europa e Cina: è decollata alle 05.52 ora italiana dal Centro Spaziale Guyanese di Kourou, in Guyana Francese, con un razzo Vega C. Grazie alla sua vista a raggi X Smile fornirà per la prima volta una visione d'insieme di quel che avviene nell'incontro tra le particelle emesse dal Sole, il cosiddetto vento solare, e la 'bolla' protettiva che avvolge il nostro pianeta, il campo geomagnetico. Il lancio si concluderà tra 57 minuti quando il satellite sarà rilasciato a oltre 706 chilometri di altezza e da cui raggiungerà poi la sua orbita definitiva.