ROMA, 15 OTT - "Dipenderà un po' dal decorso della convalescenza, pare che gli hanno dato cinque giorni, quindi se entro fine settimana starà meglio penso che farà l'Angelus dal Gemelli". Lo ha detto il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin rispondendo ai giornalisti sull'Angelus del Papa, domenica, a margine di un evento dell'ambasciata irachena presso la Santa Sede.
Parolin, se il Papa starà meglio farà l'Angelus dal Gemelli
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