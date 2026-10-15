ROMA, 15 OTT - "Io continuo ad essere preoccupato perché mi dispiace veramente enormemente per quanto è successo. Ma mi fido delle notizie che ci hanno dato con i bollettini e quindi ho anche speranza appunto che questa situazione si possa risolvere al più presto". Lo ha detto il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin a margine di un evento dell'ambasciata irachena presso la Santa Sede, parlando della salute del Papa.
Parolin, preoccupato per il Papa ma mi fido dei medici
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...