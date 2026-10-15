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Parolin, preoccupato per il Papa ma mi fido dei medici

ROMA, 15 OTT - "Io continuo ad essere preoccupato perché mi dispiace veramente enormemente per quanto è successo. Ma mi fido delle notizie che ci hanno dato con i bollettini e quindi ho anche speranza appunto che questa situazione si possa risolvere al più presto". Lo ha detto il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin a margine di un evento dell'ambasciata irachena presso la Santa Sede, parlando della salute del Papa.

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